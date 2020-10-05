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Хромченко показала брюки, которые моментально омолаживают образ женщины

К счастью, такая модель сейчас как раз в моде.

Хромченко показала брюки, которые моментально омолаживают образ женщины
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На шоу «Модный приговор» на Первом канале пришла дама за 70. Ольга Николаевна похоронила мужа и давно поставила на себе крест, считая, что просто доживает свои дни, однако после фэшн-преображения глаза женщины засияли энергией. Стилисты сделали ее образ актуальным и более современным, она как будто сбросила 10–20 лет. Эвелина Хромченко объяснила в чем секрет.

Героиня шоу до преображения.
Героиня шоу до преображения. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Посмотрите на нашу героиню: женщина не только выпрямилась, она еще на глазах помолодела. Во-первых, укороченные брюки немедленно омолаживают комплект, во-вторых, ей подобрали очень современную обувь, которая хорошо смотрится и на молодых, и на взрослых», — сказала ведущая.

Героиня шоу после преображения.
Героиня шоу после преображения. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Она также добавила, что просто ухоженный внешний вид всегда сбавляет несколько лет — это правильный макияж, современная укладка, хороший цвет волос, современные аксессуары.

Героиня шоу после преображения.
Героиня шоу после преображения. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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мода и стильМодный приговорХромченкочто модноЭвелина Хромченко