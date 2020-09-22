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«Самое выгодное»: Хромченко посоветовала женщинам покупать брючные костюмы

В этом случае трудно ошибиться со стильным аутфитом.

«Самое выгодное»: Хромченко посоветовала женщинам покупать брючные костюмы
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале дала несколько дельных советов о том, как выглядеть стильно и при этом избежать лишних трат.

Женщины частенько не могут правильно укомплектовать брюки с жакетом – подбирают неподходящий по крою или цвету пиджак, не угадывают с формами и материалами. Чтобы этого не произошло, уверена ведущая, одежду нужно брать сразу в комбинациях.

«Самое выгодное все-таки – покупать костюмы. Однотонная версия, во-первых, удлиняет силуэт. Во-вторых, не вызывает никаких проблем с комплектацией. В-третьих, один цвет на двух вещах дает меньше шансов для ошибок», — объяснила стилист.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Как считает Эвелина Хромченко, самое выгодное все-таки покупать костюмы. Кадр из «Модного приговора». Фото: Первый канал

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