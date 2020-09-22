«Самое выгодное»: Хромченко посоветовала женщинам покупать брючные костюмы

В этом случае трудно ошибиться со стильным аутфитом.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале дала несколько дельных советов о том, как выглядеть стильно и при этом избежать лишних трат.

Женщины частенько не могут правильно укомплектовать брюки с жакетом – подбирают неподходящий по крою или цвету пиджак, не угадывают с формами и материалами. Чтобы этого не произошло, уверена ведущая, одежду нужно брать сразу в комбинациях.