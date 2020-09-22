«Самое выгодное»: Хромченко посоветовала женщинам покупать брючные костюмы

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале дала несколько дельных советов о том, как выглядеть стильно и при этом избежать лишних трат.
Женщины частенько не могут правильно укомплектовать брюки с жакетом – подбирают неподходящий по крою или цвету пиджак, не угадывают с формами и материалами. Чтобы этого не произошло, уверена ведущая, одежду нужно брать сразу в комбинациях.
«Самое выгодное все-таки – покупать костюмы. Однотонная версия, во-первых, удлиняет силуэт. Во-вторых, не вызывает никаких проблем с комплектацией. В-третьих, один цвет на двух вещах дает меньше шансов для ошибок», — объяснила стилист.