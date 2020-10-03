Стильная мама: 37-летняя Алсу предстала в трендовых джинсах и рубашке с открытой линией плеч

Алсу многие поклонники называют иконой стиля. Знаменитая певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Недавно она призналась, что отчасти это благодаря генам, но несомненно девушка также прикладывает усилия, чтобы оставаться молодой и красивой. Рядом с ней находятся ее дети: дочки Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Большинство подписчиков певицы в Instagram отмечают, что после карантина она стала одеваться в молодежном стиле, подстать дочкам.

Очередной день Алсу провела на съемках. Она приняла участие в модной фотосессии. По словам девушки, потом эти фото украсят ее новый альбом. Сначала певица позировала в рваных джинсах и белоснежном корсете. На ее шее красовалась крупная цепочка, а глаза были подведены. Поклонники осыпали звезду комплиментами.

Второй образ артистки оказался еще более смелым. Многодетная мама надела джинсы с высокой талией, которые в тренде в этом сезоне, и белую рубашку с открытой линией плеч. Девушке сделали укладку с мокрым эффектом, а также макияж с акцентом на губы. Наряд подчеркнул ее загар и стройную фигуру.

37-летняя артистка сразила фанатов женственным луком. Многие отметили, что ей идут подобные лаконичные наряды. «Очень нравишься любая. «Красотка», «Всегда прекрасна» , «Очень идет», «Нет слов», «Потрясающая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.