Алсу в кожаном топе и брюках галифе в клетку пришла к Малахову с подросшей дочкой

Алсу недавно заинтриговала поклонников тем, что готовит для них новую песню. При этом девушка по-прежнему исполняет и свои старые хиты «Зимний сон», «Иногда», «Весна». Более того, по ее стопам пошла дочка Микелла Абрамова. Девочка участвовала в шоу «Голос. Дети», где стала финалисткой. Теперь артистка часто берет с собой наследницу в звукозаписывающую студию. А на днях они вдвоем стали гостями на шоу «Привет, Андрей!».

Выпуск был посвящен хитам 90-х годов. Появилась в студии даже 95-летняя народная артистка России Людмила Лядова. Она сыграла на рояле и даже исполнила одну из своих композиций. Вспомнил ведущий Андрей Малахов и Жанну Фриске, которая была очень популярна в те года. Как известно, после смерти певицы ее сына воспитывает Дмитрий Шепелев, который был ее гражданским мужем. Он запрещает малышу видеться с бабушкой и дедушкой. На эту тему высказался Митя Фомин. Он призвал Шепелева забыть обиды и примириться с семьей Жанны.

«Невозможно с этим смириться. И когда я слышу, что по какому-то недоразумению в ее семье разлад с отцом. Мне хочется сказать: «Ребят, Дима, надо отпустить и поделиться ребенком с бабушкой и дедушкой, потому что это ваш общий ребенок. Это чудовищно и странно. Я не понимаю, что на самом деле произошло. Я призываю примириться во имя Жанны, ее светлого и непоколебимого образа», — высказался артист.

После этого Алсу вспомнила, как начиналась ее карьера. Она отметила, что Лев Лещенко и другие известные исполнители помогали ей. А 12-летняя Микелла призналась, что намерена и дальше связывать свою жизнь со сценой. «Мне все это интересно. Я хочу поступить на джазовый», — отметила девочка. После этого мама и дочка спели дуэтом. Алсу предстала в кожаном топе и брюках галифе в клетку. Туфли дополняли ее образ. А ее наследница предпочла стиль кэжуал, надев широкие джинсы и объемную рубашку.