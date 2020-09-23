«Как приятно наконец-то нарядиться»: Алсу в юбке-футляре и бархатном топе подчеркнула загар

Алсу уже несколько месяц интригует поклонников скорым выходом новой песни. В этом году певица смогла отдохнуть благодаря карантину. Она провела много времени с семьей — мужем Яном Абрамовым и детьми: Сафиной, Микеллой и Рафаэлем. В конце лета артистка даже успела провести отпуск на море. Поговаривают, что она нежилась на побережье в Черногории. Ко всему прочему, поп-исполнительница делилась трогательными фото с возлюбленным.

С наступлением осени Москва и ее жители вернулись к привычному ритму жизни. Заработали театры, а также вновь стали организовывать вечеринки и светские рауты. И вот 23 сентября Алсу впервые за полгода приняла участие в съемках. Она решила показать свой новый образ. Певица запечатлела себя в бархатном костюме, состоящем из топа с декольте и юбки-футляра. Волосы девушка распустила, а также сделала макияж в нюдовых тонах со стрелками. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу.

«Моя первая телевизионная съемка за последние полгода. Сняли очень веселый выпуск нового шоу «Пой без правил на ТНТ». Обязательно сообщу когда будет эфир! Как приятно было наконец-то нарядиться, сделать макияж и прическу», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой 37-летней многодетной мамы. Многие одарили ее комплиментами и признались, что успели соскучиться: