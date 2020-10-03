Современная леди: 37-летняя Алсу предстала в рваных джинсах и стильном корсете цвета молока

Алсу минувшим летом отдохнула со своей семьей. Певица провела время с мужем Яном Абрамовым дочками и сыном на море. Ходят слухи, что девушка нежилась на солнце в Черногории. А после возвращения в Москву она вернулась к светской жизни, а также преступила к записи новой песни, которую так ждут ее фанты. В свои 37 лет артистка может похвастаться точеной фигурой, которую неустанно подчеркивает женственными образами.

Недавно Алсу появилась на празднике у друзей в алом костюме с укороченными брюками. Молодая мама предпочитает выглядеть элегантно и избегает вульгарных ноток. Даже длину нарядов она старается подбирать более традиционную. А теперь певица приняла участие в фотосесии. Она решила показать свой образ для съемки. Неожиданно артистка предстала в рваных джинсах и белоснежном корсете, сшитом по последним трендам. Наряд не только подчеркнул ее загорелую кожу, но и стройную фигуру.

Также звезде сделали объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Нюдовая помада добавила ее губам объема. Сначала певица позировала в гримерке. Она показала свой образ. Позже Алсу уже позировала перед фотографам. Она накинула на плечи молочный жакет.

«Вчера наконец-то сделали новую фотосессию для предстоящего альбома, синглов и прочего. Как вам такая я?» — поинтересовалась она.

Поклонники поразились моложавому виду Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Всегда прекрасна», — отметила Жасмин. «Классная, шикарная», «Красивая до неузнаваемости», «На Жанну очень похожа здесь», «Как всегда, красавица!», «Ну красиваяяяяя, нет слов», — прокомментировали пост подписчики.