Беременная Марина Ким в гипюровом черном платье посетила светскую вечеринку

Марина Ким вскоре после карантина перестала скрывать, что беременна. Девушка уже воспитывает двоих дочерей: шестилетнюю Бриану и четырехлетнюю Дарину. О личной жизни ведущая «Доброго утра» не рассказывает, поэтому не известно, кто отец ее детей. Примечательно, что несмотря на интересное положение, девушка по-прежнему работает, а также посещает вечеринки.

На съемках Ким появляется с платьях с рюшами или силуэтных нарядах. А на днях ведущая посетила праздничную вечеринки Марии Лопатовой. Для такого случая девушка выбрала черное платье в пол из гипюра. Наряд с кружевом подчеркнул ее округлившийся живот. А от каблуков светская львица отказалась, надев стильные кожаные лоферы. Марина также сделала элегантную укладку и дополнила образ украшениями.

Для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит знаменитости дизайнер Сергей Никулин.

«Черное кружево было и будет всегда апогеем женственности. Тем более, наша героиня еще и в положении. Она максимально подчеркнула женское начало этим нарядом. Смотрится выигрышно при всех объемах! Красота и длина ног, изящная фигура, которая сохранилась и присутствует у нашей героини, все это максимально элегантно обыграно тончайшим гипюром. Черный цвет никогда не выходит из моды. Такой будоражащий наряд. Спасибо за это эстетическое наслаждение», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».