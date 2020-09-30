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Беременная Марина Ким в гипюровом черном платье посетила светскую вечеринку

Ведущая «Доброго утра» приятно удивила дизайнера Сергея Никулину. Модный эксперт отметил, что девушка смогла подчеркнуть все достоинства фигуры, несмотря на интересное положение.

Беременная Марина Ким в гипюровом черном платье посетила светскую вечеринку
Марина Ким. Фото: instagram.com/marina_kim_tv/

Марина Ким вскоре после карантина перестала скрывать, что беременна. Девушка уже воспитывает двоих дочерей: шестилетнюю Бриану и четырехлетнюю Дарину. О личной жизни ведущая «Доброго утра» не рассказывает, поэтому не известно, кто отец ее детей. Примечательно, что несмотря на интересное положение, девушка по-прежнему работает, а также посещает вечеринки.

На съемках Ким появляется с платьях с рюшами или силуэтных нарядах. А на днях ведущая посетила праздничную вечеринки Марии Лопатовой. Для такого случая девушка выбрала черное платье в пол из гипюра. Наряд с кружевом подчеркнул ее округлившийся живот. А от каблуков светская львица отказалась, надев стильные кожаные лоферы. Марина также сделала элегантную укладку и дополнила образ украшениями.

Для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит знаменитости дизайнер Сергей Никулин.

«Черное кружево было и будет всегда апогеем женственности. Тем более, наша героиня еще и в положении. Она максимально подчеркнула женское начало этим нарядом. Смотрится выигрышно при всех объемах! Красота и длина ног, изящная фигура, которая сохранилась и присутствует у нашей героини, все это максимально элегантно обыграно тончайшим гипюром. Черный цвет никогда не выходит из моды. Такой будоражащий наряд. Спасибо за это эстетическое наслаждение», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в  МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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