Ведущая «Доброго утра» Марина Ким ждет третьего ребенка

Девушка не смогла скрыть изменения в фигуре. В беседе с журналистами она призналась, что находится в интересном положении.

Марина Ким не так давно отметила день рождения старшей дочери. Телеведущая воспитывает шестилетнюю Бриану, а также Дарину, которой скоро исполнится четыре года. На карантине она старалась большую часть времени уделять наследницам, хоть и продолжала работать.

Ведущая «Доброго утра» предпочитает не говорить о личной жизни. Поэтому отец дочек неизвестен. Но ходят слухи, что ее сердце завоевал режиссер Бретт Рэтнер. Их несколько раз видели вместе.

А на днях Ким вышла в свет впервые после карантина: девушка блеснула в алом платье в пол на юбилейной церемонии «Призвание», где награды получили лучшие врачи. Наряд не смог скрыть изменений в фигуре телеведущей. На одном из снимков она позировала с Константином Эрнстом. Марина положила руки на низ живота, будто его придерживая. Поклонники сразу поняли, что она ждет ребенка.

Поклонники принялись поздравлять звезду с радостным событием. «Марина, вам идет беременность. Вы самая красивая», «Вы беременны! Поздравлю!», «Как вам идет это платье», — стали комментировать пост подписчики. Вскоре и сама Ким подтвердила догадки фанатов.

«Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развелся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно все сообщу. Скоро сами все узнаете», — поделилась она, пишет «СтарХит».

Добавим, что своего возлюбленного Ким продолжает скрывать от всех. Остается только ждать, когда она решит раскрыть свой секрет.