«Потушите этот пожар»: беременная Марина Ким устроила танцы в изумрудном платье и на шпильках

Ведущая «Доброго утра» в скором времени станет мамой в третий раз.

Марина Ким не скрывает, что любит свою работу. Девушка раньше снималась в кино, но в последние годы ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. При этом звезда эфира воспитывает двух дочерей: шестилетнюю Брианну и четырехлетнюю Дарину. Своего возлюбленного девушка прячет от посторонних глаз. Ходят слухи, что им может являться режиссер Бретт Рэтнер, с которым телеведущую видели несколько раз.

После карантина, когда Марина приняла участие в церемонии награждения «Призвание», появились слухи, что она беременна. Девушка в алом платье макси не смогла скрыть округлившийся живот. Спустя несколько дней слухи подтвердились. Телеведущая пришла на работу в платье на запах, которое подчеркнуло ее округлившиеся формы. Пока Ким не ушла в декретный отпуск. Она продолжает участвовать в съемках утренней передачи.

Так накануне телеведущая блеснула в эфире в мини-платье в полоску с рюшами. Она показала стройные ноги. «Редкий случай, когда беременность к лицу», «Моя любимая ведущая с пузожителем», «Вы такая хорошенькая!!!», «Выглядите вы сногсшибательно», «Эти ножки», — прокомментировали пост подписчики.

А на следующий день Ким вновь пришла в коротком платье уже изумрудного цвета с гороховым принтом. Рукава-фонарики придали женственности. Девушка облачилась в босоножки на шпильках и распустила волосы. Телеведущая устроила танцы в вагончике, где коротает время во время перерыва в съемках.

«Потушите этот пожар», — написала она.

Поклонники поразились тому, как выглядит Марина. Многие отметили, что ей идут платья миди. К слову, фанаты желают, чтобы у звезды родился долгожданный мальчик.