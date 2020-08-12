Марина Ким: «Объяснила дочкам, что дети получаются, когда взрослые целуются»

Этой осенью Марина в третий раз станет мамой — у 6-летней Брианы и 4-летней Дарины появится сестренка или братик. Мы навестили ведущую «Доброго утра» и «Большой игры» в ее подмосковном доме.

«Скрыла беременность, чтобы продолжать работать»

— Марина, совсем недавно, перед празднованием Дня Военно-морского флота, вы выходили в прямой эфир из Санкт-Петербурга. Вернулись домой в Москву — и сразу в декрет?

— По бумагам пока нет, но декрет очень скоро начнется, потому что уже пора-пора.

— Ваша беременность совпала с началом пандемии. Не было мысли перестраховаться и отсидеться дома?

— На работе руководству и коллегам я решила ничего не рассказывать — скрывала беременность. И мне это очень хорошо удавалось. К тому же количество общения из-за карантинных мер сократилось — сначала отменили массовку, потом летучки стали проходить с помощью Zoom (приложение для онлайн-конференций. — Ред.).

Мы собирались только для того, чтобы снять программу, поэтому никто ничего не подозревал, мне удавалось успешно все скрывать, чему была рада. Понимала, что мне скажут: мы не хотим брать на себя ответственность за твое здоровье, надо поберечься, оставайся дома…

Честно говоря, для меня работа — настолько важная часть жизни, что я приняла такое решение. Ничто не остановит меня, чтобы быть в кадре! Тем более впереди планировалось много ответственных мероприятий и дат.

9 мая работала в Петербурге, 24 июня летела в головном вертолете во время воздушного парада в Москве на Красной площади — делала оттуда репортаж и прямое включение. Я понимала, что это такие реперные точки, даты, которые я не могу проигнорировать.

— Наверное, коллеги удивились, когда стало невозможно больше скрывать беременность?

— Конечно, все были в шоке! И сразу стали предлагать не работать, не брать проекты и т. д. А я была спокойна. Медики, не задумываясь, шли работать в красную зону. Считаю, что и мы должны работать на ТВ, выполнять свой долг, информировать, развлекать людей.

Единственное, о чем я попросила, — не ставить меня в «Доброе утро», потому что там непростой режим (передача выходит с 5 утра. — Ред.). А с программой «Большая игра» мы выходили раз в неделю.

Пандемия стала очень сложным периодом с психологической точки зрения, а работа держала в тонусе, не давала впасть в депрессию. Поэтому очень благодарна за то, что она есть. Конечно, перед съемками сдавали тесты на коронавирус.

Мне даже пришлось одному из экспертов — не буду говорить его имя — брать кровь из пальца, чтобы научить его делать тест. Это такое время, когда все смешалось.

— Врачи советовали вам принимать какие-то дополнительные витамины для поддержки организма?

— Я вообще ничего не пью — никаких витаминов.

— Знаю, что о предыдущей беременности вы узнали на съемках экстремального шоу «Без страховки». На этот раз все было менее экстремально?

— А вот и нет — ситуация повторилась. Третий ребенок желанный, но незапланированный. О беременности я узнала зимой в разгар подготовки крупного проекта. Четыре месяца я готовила в качестве продюсера крупный музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный 20-летию подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.

Мы с моим сопродюсером Марией Исаковой проделали огромную работу: у нас играли Дмитрий Дюжев и Никита Пресняков, была задействована куча военной техники — БТР выезжают, машины горят.

В общем, такой большой-большой блокбастер на военно-патриотическую тему. И вот за две недели до премьеры я узнала о том, что беременна.

А это был период настолько насыщенный и сложный, что воды попить было некогда. Как обычно, перед премьерой аврал — декорации вовремя не подъезжают, постоянные согласования в городских комитетах.

А тут раз — и такая новость, времени ее осмыслить тогда не было. 29 февраля состоялась премьера, после которой мы должны были поехать со спектаклем по регионам. Но начался карантин, и я узнала об отмене мероприятий — не только с точки зрения ведущей концертов, но и продюсера, у которого остановился готовый проект.

— Военно-патриотический проект — это знак, что будет мальчик?

— Наверное. (Смеется.) Но пол ребенка я пока держу в тайне.

«Вон та красивая стоит, ничего не понимает»

— А как ваши дочки отнеслись к тому, что скоро появится малыш? Обычно дети ревнуют маму.

— Когда я им все объяснила, девочки вскоре уточнили: «Мам, а что, у тебя малыш будет?» Я говорю: «Ну да». Они в ответ: «У тебя неделя, чтобы от него избавиться». Мол, если этого не сделаешь, то мы его заколем зубочистками, постираем в машинке, выкинем в мусорку…

Это Бриана в шутливой форме так говорила. А Дарина решила, что это вообще все шутка и не будет никакого малыша. Потом случались приступы переживаний из-за того, что «ты будешь его любить, а нас перестанешь»… Сейчас разговариваем на эту тему, и к ним приходит понимание.

— Девчонки спрашивают, откуда берутся дети?

— Спрашивают! Пока говорю, что дети получаются, когда взрослые целуются. Дочки одно время играли так: дай я тебя поцелую — и получится малыш…

— Когда Бриана была у вас одна, вы нам рассказывали, что стараетесь не баловать ребенка, не задаривать подарками. Как с двумя малышками справляетесь?

— Пытаюсь и теперь придерживаться этого принципа. Но у меня сейчас проблема в другом — все нужно покупать в двойном размере и в двойном экземпляре. Купить что-то одной невозможно!

— Ревность?

— Просто начнется война, и никто не будет друг с другом разговаривать. Пытаюсь с этим бороться, но пока безрезультатно.

Приехала на днях из Питера — они ждут подарков. Подарила. Потом начинают спрашивать каждый день: «А где подарки?»

Объясняю, что сначала мама должна поработать и только потом сможет купить подарки. Конечно, дети требуют и хотят обновок и игрушек, но не могу сказать, что я их балую…

— Вам с нянями для дочек повезло? Вы в этом плане тревожная мама или уже опытная и спокойная?

— Была тревожная, но ты или работаешь, или тревожишься. Поэтому, когда я на работе, я вынуждена доверять няням — они с нами давно, проверены. Это такая тонкая профессия, в которой ты либо доверяешь человеку, либо нет.

— Бриана уже собирается в первый класс?

— В сентябре ей будет шесть с половиной лет. Но в этом году я настроена на то, чтобы отдать ее на подготовительные курсы, а в школу — через год. Они у меня обе ходят в садик, но из-за пандемии сейчас все дома.

— Занимались с репетиторами в онлайн-формате?

— Мы попытались удаленно что-то делать, но это такой кошмар! Поэтому девочки отдыхали, пока я была на работе, — занимались с няней музыкой, пением, в бассейне купались… Сейчас я с дочками стараюсь разнообразно проводить время.

— Прежде вы говорили, что не рассказываете об отце своих детей из-за вопросов безопасности, так как он известный человек. Сейчас вы по-прежнему не готовы рассказать о любимом мужчине?

— Я считаю, что эта сторона личной жизни должна быть скрыта от публичности. Я очень люблю и уважаю всех зрителей, подписчиков в социальных сетях. Но есть вещи, которые касаются детей и меня лично, — жизнь научила, что их надо беречь…

— Жизнь наверняка также приучила вас к необходимости доказывать окружающим, что вы не только красивая женщина. Часто приходится это делать?

— Каждую секунду, каждый день, 24 часа в сутки! Те, кто смотрит «Доброе утро», воспринимают меня в одном образе. Зрители политического вещания — в другом. Сейчас меня уже более-менее знают наши гости в «Большой игре». Но некоторые сначала воспринимают так: вот та красивая стоит, ничего не понимает…

Когда послушают, пообщаются — мнение меняется. С юмором отношусь к таким ситуациям. Даже привыкла, что сначала меня воспринимают как красивую женщину, а потом уже как профессионала.

— Кстати, а есть ли ограничения в стиле, в одежде при съемках политического ток-шоу?

— Долгое время можно было в эфире появляться только в черном, поэтому я красила волосы в светлый цвет, иначе было все темное — волосы, пиджак, брюки. Через год я заныла, что больше так не могу… Вскоре разрешили цветные пиджаки и появилась возможность интереснее одеваться.