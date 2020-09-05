С акцентом на талии: Собчак выбрала кружевное платье-накидку цвета морской волны

Ксения Собчак всегда обладала необычным чувством стиля. Блондинка в юности обожала подчеркивать ноги, облачаясь в короткие платья и юбки. Теперь образы телеведущей более сдержанные и лаконичные. В прошлом году она отдавала предпочтение жакетам и юбкам плиссе. А теперь — после отпуска — звезда все чаще облачается в платья. Она выбирает наряды приглушенных тонов, которые подчеркивают тон ее кожи.

Так на днях Ксения похвасталась платьем оверсайз небесно-голубого цвета с белым широким воротником. Наряд в мелкий горох телеведущая дополнила белыми сапогами на каблуке. От аксессуаров она отказалась, распустив волосы и сделав нюдовый макияж.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи», — заявила телеведущая.

Этот наряд Maisonesve российского дизайнера понравился многим ее поклонникам. В итоге Собчак решила похвастаться еще одной обновкой. Она позировала на новом фото в платье-накидке миди из кружевной ткани цвета морской волны с узором. Наряд на запах с белым поясом акцентировал внимание на талии. Туфли-лодочки белоснежного оттенка дополнили образ. «Горжусь российскими дизайнерами», — заявила звезда. К слову, наряд стоит 42 тысячи рублей.

Напомним, что Ксения также любит и других отечественных дизайнеров. Так не раз ее видели в нарядах от Ульяны Сергеенко. На свой гардероб телеведущая не жалеет денег. Ей также нравятся наряды в винтажном стиле. По словам поклонников, за последнее время Собчак не только похорошела, но и стала выглядеть более стильно.