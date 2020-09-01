«Скоро пойдет в школу»: Ксения Собчак в бикини показала, как резвится в море с сыном

Ксения Собчак в 2019 году рассталась с Максимом Виторганом. Теперь они иногда пересекаются на светских раутах. Телеведущая вскоре вновь вышла замуж, на этот раз не за актера, а за режиссера — Константина Богомолова. Уже скоро они отпразднуют первую годовщину со дня свадьбы. Этим летом влюбленные вместе отдыхали на море. Вместе с ними был и сын светской львицы Платон. Трехлетний мальчик быстро растет и уже изучает несколько языков.

1 сентября Ксении не пришлось идти в школу. Но она уже задумалась о том, в какой учебное заведение отдать наследника. В соцсети светская львица опубликовала фото с отдыха, на котором купается в море с сыном. Телеведущая предстала в мини-бикини шоколадного цвета и кепке. Она продемонстрировала точеную фигуру.

«Совсем скоро он пойдет в школу, даже не верится!» — призналась звезда.

Она призналась, что тема образования ее очень мучает. «К сожалению, я не сторонник платного „рублевского“ образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все, кто на чем приехал“ и „кем у тебя папа работает“ как-то не кажется мне здоровым», — призналась девушка. Она успела объездить много школ и две ей приглянулись — английская школа в Крылатском и англо-американская — на Иваньковском. При этом Собчак подчеркнула, что не хочет растить сына иностранцем. Она озадачена выбором.

Поклонники восхитились фигурой молодой мамы. Многие также прониклись ее размышлениями и посоветовали выбрать школу рядом с домом, так как это один из важных факторов. Напомним, что в этом году многие звезды впервые отвели наследников в первый класс. Агата Муцениеце и Павел Прилучный ответили сына Тимофея, а Анна Михалкова дочку Лидию. Также пошли в школу двойняшки Лиза и Гарри Галкины. Их мама Алла Пугачева не смогла сдержать слез, когда они пошли на первый урок.