«Притягивает внимание»: Ксения Собчак в пудровом жакете и юбке макси подчеркнула талию

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. Если в молодости она позволяла себе дерзкое мини, то теперь предпочитает более сдержанные и лаконичные образы. Телеведущая не раз отдавала предпочтение винтажному стилю. Она с радостью носит наряды Ульяны Сергеенко или бренда Dior. Недавно светская львица отдохнула на Таманском полуострове с мужем Константином Богомоловым. Она наряжалась в платье миди с глубоким декольте или легкие шифоновое наряды, в которых выглядела женственно.

А теперь Собчак вернулась в Москву. Она следит за модными тенденциями, но при этом придерживается своего стиля. С наступлением осени она решила вернуться к своей излюбленной комбинации. На новом фото блондинка предстала в пудровом приталенном жакете и струящейся юбке макси салатового оттенка с причудливым принтом. Бархатные туфли нюдового цвета, собранные в пучок волосы и очки дополнили ее аутфит.

Многим поклонникам ее образ пришелся по вкусу. «Вот что мне нравится, так ее стиль! Она очень со вкусом одевается», «Жакет с юбкой очень красивые», «Вы очень элегантная», — прокомментировали пост подписчики. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд дизайнер и модельер Аника Керимова.

«С Ксенией Анатольевной всегда работают хорошие стилисты и это, несомненно, проявляется в ее образах. Сразу хочется отменить грамотные и красивые цветовые сочетания. Приятный розовый и природный зеленый отлично работают вместе. Принт на юбке разбавляет образ, делает его нескучным. Нравится, что аксессуаров на Ксении минимум. Это притягивает внимание к аккуратной зоне декольте, которую демонстрирует блейзер», — отметила эксперт. «Мне не очень нравится приталенный силуэт в комбинации с этой юбкой, но для фигуры Ксении такой вариант допустим: узкая талия и бедра позволяют наслаивать ткань на эту зону. Туфли я бы заменила. Эта форма уже не актуальна, можно было бы дополнить образ классическими лодочками, причем не бархатными, как на фото, а лакированными», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Аника Керимова – известный дизайнер, бизнесвумен, победительница конкурса красоты «Миссис Москва 2015». Девушка окончила Алтайский Государственный Университет, работала по профессии. Хобби стало призванием, уже 10 лет она трудится дизайнером, создавая уникальные и женственные образы.