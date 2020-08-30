Морской стиль: Собчак предстала в асимметричном платье в полоску и белоснежных туфлях

Ксения Собчак недавно вернулась из отпуска. Она провела время с мужем Константином Богомоловым и своим сыном Платоном. В отличие от многих звездных коллег, она предпочла отдохнуть не заграницей, а на Таманском полуострове. Телеведущая изредка делилась снимками, на которых позировала в женственных платьях и льняных костюмах. Она успела загореть и похорошеть. На днях блондинка вышла в свет с супругом, сразив фанатов черным платье свободного кроя.

А теперь Собчак вернулась к работе. Телеведущая решила сотрудничать с известным брендом Louis Vuitton. Она разместила фото, сделанное во время работы. Блондинка предстала в платье-тельняшке в полоску с разрезами по бокам. Ассиметричный наряд в морском стиле позволил Ксении показать изящные щиколотки. Она дополнила образ белоснежными туфлями на устойчивом каблуке. Журналистка склонилась над столом, показав светлые локоны. Компанию ей составлял ушастый пес.

«Мы с Майком радуемся вместе красивому дню!» — призналась звезда.

Поклонники восхитились элегантным летним луком телеведущей. Многие вновь отметили, что Ксения стала выглядеть еще элегантней. «О эти туфли! Я могла бы убить за них… не всех, конечно…нынешних бывших, но!!!! Они нереальный космос!», «Какое красивое фото», «Туфли и платье Ксении по любому самое главное в этом посте!», «Туфли просто улет башки!», «Ксения Анатольевна! На этой фотографии Вы просто прекрасна!», «Очень красивые туфли», — прокомментировали пост подписчики.