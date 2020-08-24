«Ноги идеальные»: 61-летняя Юдашкина выбрала ультрамариновое платье миди для выхода в свет

С наступлением лета отменили и карантин, который изменил планы многих людей в этом году. Звезды по-прежнему почти не выступают, зато многие разъехались по морским побережьям. А те, кто так и не покинул столицу, постепенно возвращаются к прежней жизни. Так Наташа Королева на минувших выходных собрала гостей, чтобы отметить годовщину со дня свадьбы с Сергеем Глушко. А 23 августа адвокат Анатолий Кучерена закатил вечеринку в честь юбилея, на котором появилось много знаменитостей.

На празднике отметились Андрей Малахов, Дмитрий Песков, Валерия и Иосиф Пригожин. Появились на мероприятии и Валентин Юдашкин со своей женой Мариной. 61-летняя светская львица выбрала атласное платье миди ультрамаринового цвета. Наряд она дополнила тонким белым поясом и черными босоножками на шпильке. Модельер также предпочле одется по-летнему в белые брюки и клетчатый пиджак синего цвета, чтобы сочетаться с возлюбленной.

«Анатолий с днем рождения! Наш друг! Будь счастлив», — поздравили именинника супруги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Марина. Многие оценили даже ее танцы под барабаны. «Красотки все такие», «Как вы круто двигаетесь», «Марина, красавица», «Платье у вас роскошное», «Настоящая леди», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ стилист Руслан Громов.

«Образ в целом не плохой, платье модного цвета, длина идеально подходить Юдашкиной, единственное, не прикрытые руки — явно не ее конек, гораздо лучше смотрелся бы рукав 3/4. Не вижу смысла выставлять на первый план явные возрастные изменения, лучше акцент делать на ноги, в этом Марина явно не промахнется, ноги идеальные. Макияж и укладки Юдашкиной мне всегда импонируют. Предлагаю стареть красиво, и своевременно поддерживать свое тело, а несовершенства грамотно скрывать», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.