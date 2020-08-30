Освежающий оттенок: 61-летняя Марина Юдашкина в силуэтном платье пришла на вечеринку друзей

Валентин Юдашкин во время карантина нянчил своих внуков Анатолия и Аркадия. А с наступлением лета модельер все чаще стал выходить в свет со своей женой Мариной. Недавно они побывали в гостях у Аллы Пугачевой. По словам пары, им было, как всегда, уютно и вкусно. Супруга кутюрье в 61 год умело подчеркивает достоинства фигуры элегантными нардами. Тогда она предпочла монохромный лук с розовыми джинсами и джемпером.

А на днях Юдашкин сначала повеселился на свадьбе сына певицы Валерии Арсения Шульгина, а на следующий день стал гостем вечеринки Анастасии Кучерены, бизнеследи и жены адвоката Анатолия Кучерены. Для нового появления на публике Марина выбрала мини-платье по фигуре мятного оттенка, который освежал образ и молодил жену Юдашкина. Более того, наряд подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги. Серебристые босоножки были подобраны в тон клатчу.

«На дне рождения! Замечательной и любимой нашей семьей Анастасия Кучерена. Будь счастлива!» — написала звезда.

Праздник прошел в столичном ресторане La Maree Restaurants. Именинница блистала в белом платье с открытым плечом. Поклонники восхитились не только ей, но и моложавым видом жены модельера. «Какие красавицы, а ножки, обалдеть», «Две грации», Очаровательные«, «Как сестры», «Марина, маленькое бирюзовое платье вам невероятно к лицу. Очень красиво», «Какая вы молодая. Цвет освежает», — прокомментировали пост подписчики.