Просто, но элегантно: Марина Юдашкина появилась на свадьбе сына Валерии в шелковом платье-сорочке

Накануне в Москве прошла церемония бракосочетания младшего сына певицы Валерии от первого брака, 21-летнего Арсения Шульгина. Звездный наследник выбрал в жены 20-летнюю модель Лиану Волкову. Пара была вместе год, и месяц назад молодой человек попросил руки и сердца у возлюбленной.

Дресс-кодом вечера виновники торжества определили белый цвет. Для приглашенных дам это значило, что их ждут на празднике в нарядах обозначенного оттенка. И 60-летняя Марина Юдашкина учла пожелание молодоженов, выбрав простой и одновременно элегантный look.

Жена знаменитого кутюрье облачилась в силуэтное шелковое платье-сорочку на тонких бретелях – в соответствии с последними модными тенденциями, провозглашающими бельевой стиль трендом сезона.

«Вчера был очень трогательный день. Свадьба сына Валерии Арсения и Лианы. Желаем им счастья и долгих лет вместе!» — подписала снимок Юдашкина.

На фото Марина и Валентин Юдашкин запечатлелись с родителями жениха, Валерией и Иосифом Пригожиным. Кстати, сама певица после ЗАГСа сменила наряд на более вечерний – она облачилась в платье-миди, вышитое серебром, и ботфорты в тон наряду.