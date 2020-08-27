Современная леди: Татьяна Навка в платье по фигуре с открытыми плечами отметилась на отдыхе

Татьяна Навка воспитывает дочку Надежду вместе со своим мужем Дмитрием Песковым. От прошлых отношений у фигуристки также есть дочка Александра Жулина. Спортсменка со всеми наследниками находится в хороших отношениях. Во время карантина семья девушки жила в особняке, хотя обычно ее старшая дочка, которая давно окончила школу и является студенткой, живет отдельно. А этим летом после путешествия по Золотому кольцу Навка уехала отдыхать на море, откуда сейчас и публикует красочные фото.

Навка предпочитает всегда выглядеть женственно и элегантно. Увидеть ее фото в купальнике — большая редкость. На этот раз она отдала предпочтение легким льняным туникам, которые носит на пляже, а для вечерних прогулок выбрала платья с открытыми ногами. Недавно появилась новая волна слухов, что спортсменка беременна в третий раз. Наряды свободного кроя спровоцировали подобные домыслы общественности. Однако Татьяна развеяла сплетни, заверив, что это только слухи.

Вдобавок фигуристка поделилась новым фото с отдыха, на котором позировала в пустынной местности в платье по фигуре лимонного цвета с восточным орнаментом и открытыми плечами. Плетеная шляпа, белые сланцы и крупные белые серьги с часами дополнили летний образ. Поклонники восхитились красотой Навки. Многие одарили ее комплиментами. При этом большинство фанатов расстроились, так как надеялись, что слухи о скором пополнении в звездной семье — правда, но это оказалось не так.

«Татьяна, прекрасно выглядите», «Очень красиво», «Наша леди — молодец», «Я вами восхищаюсь», «Шикарный вид», «Светитесь, как солнышко!», «Очки нужно с более легкой оправой, а так вы роскошны», — прокомментировали пост подписчики.