«Этот кадр удался!»: Татьяна Навка в мятном платье свободного кроя запечатлела себя на отдыхе

Татьяна Навка после карантина предпочитает вести активный образ жизни. Сначала спортсменка совершила поездку по Золотому кольцу с дочкой Надеждой, а потом отдохнула в Сочи. В июле на несколько дней спортсменка окунулась в светскую жизнь столицы. Она побывала на вечеринке, где танцевала сама Алла Пугачева, а также сходила в музей с Мариной Юдашкиной. Последние недели фигуристка отдыхает на море, но предпочитает не раскрывать название курорта.

Недавно Навка запечатлела себя перед вечерним променадам. Она выбрала платье цвета хаки с поясом для ужина. А вот на пляже фигуристка блистает в бикини и тунике в тон. Девушка, как и многие другие звезды, следит за модными тенденциями. Она старается одеваться стильно, но не вульгарно. Для очередного похода на пляж Татьяна облачилась в мятное платье свободного кроя. Наряд с объемными рукавами и узором в виде цветка скрыл фигуру знаменитости, но подчеркнул ее загорелую кожу.

Как настоящая леди, свой образ Навка дополнила соломенной шляпой и плетеной сумкой, которые в моде в этом сезоне. А завершили лук черные солнцезащитные очки.

«Не очень люблю себя фотографировать в зеркало, т.к. мне не нравится, как они получаются, но, на мой взгляд, этот кадр удался! В том числе и благодаря прекрасному летнему платью от Юли Яниной. И, как говорила Коко Шанель: «В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете», — высказалась она.

Поклонники восхитились аутфитом спортсменки. Многие отметили, что 45-летняя фигуристка прекрасно выглядит. «Вам идет этот цвет», «Очень красивое платье и вы красавица, любуюсь вами», «Очень вам идет такой стиль! Вы наша гордость!», «А вы, как всегда, великолепна!», «Стильная такая», — прокомментировали пост подписчики.