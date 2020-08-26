«Весь день принимаю поздравления»: Татьяна Навка отреагировала на слухи о третьей беременности

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым уже шесть лет. Недавно их дочка Надежда отпраздновала свой день рождения. От прошлых отношений у фигуристки также есть дочка Александра Жулина. В свои 45 лет спортсменка по-прежнему молодо выглядит. Не удивительно, что недавно появились слухи, что она ждет третьего ребенка. Поклонники стали замечать, что наряды сидят на ее фигуре не так идеально, как раньше. А следом в СМИ просочилась информация, что якобы девушка находится на большом сроке и тяжело переносит беременность, поэтому ее муж один появляется на разных мероприятиях.

Сначала Навка не реагировала на подозрения поклонников. Но когда ряд изданий написал о ее интересном положении, то она предпочла внести ясность. Тем более, что ей уже стали звонить журналисты, интересуясь тем, когда произойдет пополнение.

«Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности», — отметила Татьяна. По ее словам, ряд желтых СМИ ради хайпа написали о ее беременности, основываясь лишь на слухах.

«Как сломанный телефон или снежный ком подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за мое физическое состояние и утверждают, беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот. На редкость непорядочно и непрофессионально, хотя бы позвонили и узнали, прежде чем публиковать такие „новости“», — высказалась звезда.

Она также опубликовала фото с отдыха, на котором предстала в горчичном платье с открытой линией плеч. Наряд хоть и не облегал фигуру, но точно бы не скрыл округлившийся живот на большом сроке беременности. Некоторые поклонники отметили, что расстроились. Они надеялись, что у чемпионки родится еще один наследник. К слову, у Пескова также есть дети от прошлых отношений: трое сыновей и дочка Лиза.