Наталья Водянова в белоснежном платье миди провела вечер в компании Антуана Арно и друзей

Наталья Водянова уже девять лет живет с французским бизнесменом и миллиардером Антуаном Арно. У влюбленных подрастают сыновья: Роман и Максим. Также пара вместе воспитывает детей модели от первого брака: Лукаса, Неву и Виктора. Долгое время поклонники гадали, почему влюбленные не хотят узаконить отношения. Но год назад девушка получила долгожданное предложение руки и сердца. Однако свадьба, которая была намечена на это лето, в итоге не состоялась. Торжество перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

К слову, Водянова решила не терять время. Этим летом она отдохнула с семьей. Они предпочли не покидать страну, в которой живут, — Францию. Сначала девушка наслаждалась уникальной природой, отправляясь в длительные походы, а вот последние недели они уже отдыхали в Сен-Тропе. Накануне Наталья показала, как загорала с дочкой Невой на пляже и учила плавать младшего сына Романа. Но были вечера, когда она просто веселилась с женихом и друзьями.

На новых кадрах модель предстала в белом платье миди. Лаконичный наряд свободного кроя позволил девушке показать стройные ноги. Она предстала без макияжа и с распущенными волосами. Водянова держала бокал и общалась с писателем Александром Цыпкиным.

«Мы поднимаем бокалы за тебя! Скучаем страшно! Но что делать? За неимением лучшего…» — произнесла девушка, обращаясь к жене писателя, Оксане Лаврентьевой.

Рядом с Водяновой был и Арно. Они насладились теплым летним вечером. Потом бизнесмен отправился катать невесту и детей на кабриолете. Модель не стала скрывать, что отдых сделал ее счастливой. Архив ее фото заметно пополнился. Она рада тому, что смогла впервые за долгое время посвятить себя не работе, а семье.