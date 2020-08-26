38-летняя Водянова в алом мини-бикини запечатлела себя с подросшей дочкой в Сен-Тропе

Наталья Водянова получила прозвище нижегородская Золушка, так как смогла добиться карьерного успеха и завоевать любовь одного из богатейших людей на планете Антуана Арно. Девушка уже давно живет в Париже, где начался ее путь в мир подиумов и фотосессий. В начале года она переехала в просторный особняк с женихом и детьми. Там знаменитость переждала карантин. А вот к свадьбе она подготовиться не успела, поэтому торжество намеченное на лето перенесли.

Со своим возлюбленным Наталья вместе уже девять лет. У них подрастают общие сыновья Максим и Роман. От прошлых отношений с британским аристократом у модели есть еще трое наследников: 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор. Этим летом большая и дружная семья отдыхала на территории Франции. Они ходили в походы, а завершили отпуск в Сен-Тропе, где смогли покупаться и позагорать.

В соцсети Водянова поделилась летними кадрами. Сначала она опубликовала селфи, сделанное на пляже. Модель позировала без макияжа и в алом купальнике, демонстрируя рельефную фигуру. Ее дочка предстала в ярко-желтом мини-бикини. На других фото Нева прыгала с яхте в воду и веселилась с братьями, а Наталья дразнила точеными формами своего жениха. К слову, Арно также с радостью играет со своими детьми, а также отпрысками своей невесты. На фото звездная семья продемонстрировала настоящую идиллию.

«Такая милая девочка у вас, Наталья! И такая же добрая, как вы, это видно», «Дочь на мужа похожа. Черты лица…. Чувствуется аристократическая кровь», «Какие же вы прекрасные», «У вас очень красивая девочка», «Как подружки или сестры», — прокомментировали пост подписчики. К слову, модель с детьми говорит на русском языке, а вот сами наследники предпочитают общаться на французском или английском.