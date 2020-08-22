38-летняя Водянова без макияжа и трендовой шляпе прокатилась с женихом на кабриолете

Наталья Водянова в 2020 году хотела сыграть свадьбу со своим возлюбленным Антуаном Арно. Пара тайно совершила помолвку год назад. Так как вместе они уже девять лет и воспитывают пятерых детей, лишь двое из которых общие, поклонники давно ждали этого события. Однако роскошную свадьбу модель перенесла, так как не смогла к ней подготовится из-за пандемии коронавируса. Но этим летом влюбленные стараются наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе.

Недавно они с друзьями обошли мало изведанные тропы и взбирались в горы. Порой в день Водянова проходила 20 километров. Но в итоге они добрались до Сен-Тропе, где теперь отдыхают в компании детей и коллеги, модели из Италии, Мариейкарлой Босконо. На днях они провели время на море, где девушка блеснула фигурой в купальнике. Очередной день они посвятили прогулкам по городу. Арно катал девушек на кабриолете.

На новых кадрах Наталья предстала без макияжа и укладки. Она облачилась в белую майку и алую юбку с узором. Плетеная шляпа и солнцезащитные очки дополняли ее образ. Она запечатлела свою подругу в белом платье-рубашке. За рулем автомобиля сидел Антуан, который заботливо предложил девушка антибактериальные салфетки. Во время поездки пара старается соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть.

«Ветер в моих волосах, меня не волнует», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя звезда. Многие отметили, что она настоящая леди. А шляпка модели является одной из самых трендовых в этом сезоне. «Какая красотка», «Словно подросток», «Очень миленькая», «Стильная какая», «Такая юная», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.