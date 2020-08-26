Научила плавать: Водянова в порезвилась в бассейне с младшим сыном от Антуана Арно

Модель опубликовала редкие семейные кадры с отдыха в Сен-Тропе. Девушка впервые за долгое время показала своих младших детей.

Наталья Водянова не раз оказывалась в центре внимания благодаря своей красоте. В 17 лет она стала блистать на подиумах, а теперь воспитывает пятерых детей, готовится выйти замужем за одного из богатейших людей планеты, Антуана Арно, и занимается собственным благотворительным фондом «Обнаженные сердца». При том в 38 лет девушка по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой и моложавым лицом.

Этим летом Наталья устроила семейных отдых в Париже. Девушка несколько месяцев путешествовала с женихом и детьми. Последние недели они провела в Сен-Тропе, где устраивали посиделки, походы и купались. Также не обошлось без морских прогулок. Модель обычно делится кадрами с сыном Лукасом, дочерью Невой и сыном Виктором от первого брака. Но на этот раз она показала редкие кадры, на которых запечатлен ее младший сын Роман от Арно.

Водянова учила четырехлетнего малыша плавать в бассейне. Сама она предстала в слитном купальнике. «Мы будем помнить всегда, как Рома учился плавать», — отметила звезда. Девушка тянула руки к наследнику и подбадривала его, когда мальчик впервые сам держался на поверхности виды. «Давай, давай, давай!» — выкрикивала она на русском языке. Виктор помогал брату и радостно закричал, когда увидел успех.

А вот в море Роман уже плавал более смело. За ним приглядывали братья и сестра Нева. Примечательно, что все наследники модели очень дружные. Еще один сын Арно, Максим, также попал в кадр. С каждым разом дети становятся все взрослее. Поклонники шутят, что только по детям Водяновой можно отследить, что идет время, так как она с годами совсем не меняется.