Нюша в черном платье-сорочке и трендовых босоножках за 62 тысячи рублей предстала на прогулке

Нюша недавно отпраздновала 30-летие. Певица сначала улетела в Турцию с подругами. Муж Игорь Сивов устроил ей сюрприз, собрав близких и организовав перелет. Девушка с радостью повеселилась на пляже с Викторией Лопыревой и другими девушками. А потом артистка устроила уже роскошный вечер в Москве для родных, друзей и знакомых. Белая вечеринка прошла в фешенебельном ресторане. Она блеснула в мини-платье с перьями, а также подстать себе нарядила годовалую дочку Симбу.

В соцсети Нюша не стала делится кадрами с праздника. Однако 22 августа она опубликовала новое фото, сделанное на прогулке с наследницей. Девушка предстала в вечернем платье-сорочке. Шелковый наряд она дополнила трендовыми босоножками с квадратным мысом и тонкими ремешками Bottega Veneta. К слову, стоят такие туфли 690 евро, а это около 62 тысяч рублей. Вечерний образ в монохромном стиле подчеркнул стройные ноги звезды.

«Друзья, из разных районов пишут, что сегодня много интересных активностей. Кто-то знал, что сегодня отмечают День Флага?» — поинтересовалась она.

Поклонники восхитились стильным луком девушки. Многие отметили, что им непривычно видеть певицу в черном. Другие стали восхищаться ее стилем. «Что за красота?», «Вы безупречная женщина», «Вау, просто пушка», «Просто нет слов», «Прямо как в сказке», «Красивое платье!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, модные босоножки в этом году приобрели также Виктория Лопырева, Виктория Боня, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие звезды.