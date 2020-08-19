Словно царица на троне: Нюша в сверкающем мини-платье с перьями устроила «белую» вечеринку

Нюша за последние три года успела стать мамой и женой. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому родила дочку Симбу. У мужчины есть сыновья от первого брака, с которыми артистка легко нашла общий язык. По словам девушки, они с мужем чувствуют друг друга и во всем поддерживают, развиваясь в одном направлении. 15 августа звезде исполнилось 30 лет. Возлюбленный устроил ей сюрприз, собрав ее подруг и дружной компанией вместе с именинницей в Турцию.

На побережье Нюша повеселилась с Викторией Лопыревой. Она задула свечи на торте, танцевала и фотографировалась. Однако одним праздником девушка не ограничилась. Вернувшись в Москву певица организовала белую вечеринку, чтобы со всеми друзьями с размахом отметить юбилей. Сивов поделился кадрами с праздника. Зал был украшен в светлых тонах. Декор в стиле Прованса обрамлял кресло, напоминающее трон. Именно на нем сидела именинница.

По такому случаю Нюша облачилась в сверкающее мини-платье с перьями и босоножки в тон. Она завила волосы в локоны и сделала неброский макияж. Певица пила шампанское из бокала и смотрела архивные кадры, на которых она запечатлена маленькой. Фильм показывали на полотне всем гостям, которые, к слову, пришли исключительно в белых нарядах.

«Забирай свою вселенную моя любовь», — написал Сивов.

По всей видимости, праздник продлится до поздней ночи. Как и полагается, не обойдется без танцев, смеха и веселья. Днем муж артистки прогулялся со всеми своими детьми. Не исключено, что они тоже присутствуют на вечеринке.