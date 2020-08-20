Розовый рай: Нюша запечатлела дочку в монохромном наряде с пышной юбкой из органзы

Нюша недавно отметила юбилей. Популярной певице исполнилось 30 лет. Муж Игорь Сивов устроил ей сюрприз, заказав ей частный вылет в Турцию с подругами. Девушка повеселилась на пляже вместе с Викторией Лопыревой. А 19 августа артистка устроила праздник уже в Москве. Она собрала друзей в ресторане, объявив белый дресс-код. Именинница всех очаровала платьем с перьями. На вечеринке была и ее годовалая дочка Симба, а также сыновья Сивова от первого брака.

А на днях Нюша отправилась на прогулку с родными. Они решили посетить парк развлечений. В соцсети певица опубликовала фото, на котором предстала с подросшей наследницей. Девушка облачилась в джинсы и розовую толстовку оверсайз. Она решила поддержать стиль family look, нарядив дочку в такой же цветовой гамме. Симба была в футболке, джинсах и пышной юбке из розовой органзы. Футболку девочке подарила певица Ханна, которая ранее тоже оделась со своей дочкой в одном стиле.

Как известно, Нюша является эко-активисткой. Защитницей экологии и природы стала и Ханна.

«Меняемся мы и наши взгляды, меняется мир вокруг нас… и почти уже никто не сомневается, что хрупкая планета нуждается в нашем внимании и защите», — заявила артистка.

Поклонники восхитились стильным образом девушки и ее наследницы. «Наши малышки», «Какой розовый рай», «Какая большая уже Симбуся», «Они божественны», «Ой, какая милота! Юбочка, как у маленькой балеринки.. учимся танцевать», «Очень миленькая фотка у тебя», «Симба красотка, а мама просто зефиринка», «Монохромный наряд — стильно», — прокомментировали пост подписчики.