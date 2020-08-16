«Сюрприз удался!»: Нюша улетела частным самолетом в Белек, где с размахом отметила 30-летие

Друзья и близкие Нюши устроили в день ее 30-летия царский сюрприз – специально для девушки и ее гостей арендовали частный самолет и увезли всю честную компанию в Турцию.
В пятизвездочном отеле Белека певице накрыли стол, пригласили местных артистов и устроили фейерверк на пляже. Жена Игоря Сивова была просто на седьмом небе от счастья! Анна Курочкина вначале зажигательно двигалась с исполнительницей танца живота в ресторане, а потом продолжила демонстрировать горячую хореографию на морском побережье.
На праздник звезда надела персиковое платье с рукавами-буфами и пышной-мини-юбочкой, которая открывала роскошные ноги Курочкиной. Наряд певицы не ограничивался акцентом на стройные колени, приковывая взгляды глубоким декольте.
«С днем рождения, светлая девочка Нюша! Так важно, когда человек сохраняет лучшее в себе, растет и делает мир вокруг себя лучше! Ты – гармония! Любим, малыш! Будь счастлива! Сюрприз, по-моему, удался», — написала в личном блоге Виктория Лопырева, обнародовавшая в Сети кадры прошедшего праздника.