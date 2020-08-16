«Сюрприз удался!»: Нюша улетела частным самолетом в Белек, где с размахом отметила 30-летие

Друзья и близкие Нюши устроили в день ее 30-летия царский сюрприз – специально для девушки и ее гостей арендовали частный самолет и увезли всю честную компанию в Турцию.

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В пятизвездочном отеле Белека певице накрыли стол, пригласили местных артистов и устроили фейерверк на пляже. Жена Игоря Сивова была просто на седьмом небе от счастья! Анна Курочкина вначале зажигательно двигалась с исполнительницей танца живота в ресторане, а потом продолжила демонстрировать горячую хореографию на морском побережье.

На праздник звезда надела персиковое платье с рукавами-буфами и пышной-мини-юбочкой, которая открывала роскошные ноги Курочкиной. Наряд певицы не ограничивался акцентом на стройные колени, приковывая взгляды глубоким декольте.