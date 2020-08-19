«Вечер в лучах заката»: Светлана Лобода подчеркнула точеную фигуру черным платьем-бюстье

Светлана Лобода в 37 лет может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. Певица не скрывает, что усердно работает и много тренируется даже на отдыхе, чтобы оставаться в форме. После рождения второй дочки Тильды она в короткие сроки смогла похудеть. Более того, артистка любит привлекать к себе внимание, облачаясь в соблазнительные наряды. Недавно она провела месяц в Греции, где едва ли не каждый день представала в мини-платье.

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Теперь Лобода наслаждается последними днями лета в Турции. Она приехала на курорт вместе с сестрой Ксюшей, которая там решила отметить свой день рождения. Но даже после вечеринки певица не уехала, а предпочла задержаться и провести время с дочками. Накануне она показала Евангелину и ее подросшую сестренку. По словам артистки, вечерами они устраивают дефиле у бассейна. А 19 августа Светлана решила похвастаться своими новым луком.

В кадре девушка позировала в черном платье-бюстье. Наряд имел акцент на талии, сделанный с помощью массивного украшения в виде цветка персикового цвета. Наряд подчеркнул осиную талию звезды и ее стройные ноги.

«Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая. Еще один вечер в лучах заката», — написала она.

Поклонники были сражены луком певицы. Многие признались, что завидуют ее фигуре. «Очень красиво! А платье бум бум! Супер!», «Вы шикарна», «Богиня», «Как загорела», «Слов нет», «Платье так вам идет», — прокомментировали пост подписчики.