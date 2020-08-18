Вечернее дефиле: Лобода облачила подросшую дочку Тильду в пышное платье для прогулки

Светлана Лобода знаменита не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. 37-летняя певица регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Более того, она неустанно работает. После карантина артистка предпочла устроить себе отпуск. Вместе с дочками Евангелиной и Тильдой она месяц провела в Греции. А теперь девушка наслаждается последним месяцем лета в Турции.

Там свой день рождения на днях отметила сестра Лободы Ксюша. Она устроила вечеринку на побережье. Певица предпочла задержаться на курорте. Накануне она показала, как занимается развивающими играми с младшей дочкой. А теперь порадовала поклонников новыми фото из отпуска. Светлана предстала в белом мини-платье и босоножках, которые подчеркнули ее стройные и длинные ноги. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

В кадр попала младшая дочка звезды, которую мама нарядила в пышное платье с цветочным принтом. У девочки отрасли локоны, которые были собраны в хвост. Двухлетняя малышка что-то говорила сестре на ушко. Певица в это время гладила их волосы.

«А вечерами мы с девчонками устраиваем дефиле вокруг бассейна», — похвасталась Лобода.

Поклонники восхитились красотой артистки. Ее фигура произвела фурор. Многие также отметили, как сильно выросли ее наследницы. «Ваши семейные фото, уютно и тепло на душе становится», «А законно вообще иметь такие ноги», «Какие нежные красотульки!!!! Гармония во всем!», «Девчушки на стиле», «Я восхищена вашей фигурой, но и творчеством конечно», «Как Тильда хороша», — прокомментировали пост подписчики.