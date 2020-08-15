Лобода вышла на прогулку в черных мини-шортах и трендовых босоножках, как у Ани Лорак

Певица поделилась новым фото с отдыха в Турции, где проводит время с сестрой и дочками.

Светлана Лобода этим летом не перестает удивлять поклонников. 37-летняя певица провела весь карантин с дочками Евангелиной и Тильдой. Ей так понравилась спокойная жизнь, что она продлила отпуск, уехав в Грецию. Целый месяц девушка купалась и загорала, а в августе она смела место дислокации, прилетев на частном самолете в Турцию.

Там на днях с размахом отпраздновала свой день рождения родная сестра Светланы. Девушки устроили вечеринку, на которой веселились и танцевали до утра. А потом певица задержалась на курорте, чтобы еще немного отдохнуть. На новом фото Лобода предстала в стильном образе. Она облачилась в шелковую блузке черного цвета, мини-шорты в тон и трендовые босоножки этого лета — на шпильке с квадратным мысом. Точно такая же пара обуви есть у Ани Лорак.

Наряд звезда дополнила миниатюрной сумкой и солнцезащитными очками. Волосы девушка не стала укладывать после купания в море, представ с влажными локонами.

«Больше всего в жизни люблю путешествовать… А что приносит удовольствие тебе? От чего кайфуешь ты? И чего бы тебе хотелось больше всего на свете сейчас?» — написала Светлана.

Многие оклонники восхитились стильным луком певицы в стиле total black. Монохромный образ подчеркнул хрупкую фигуру артистки. «Очень красивая», «О эти ноги», «Какая вы стильная», «Эти босоножки раздают звездам что ли?», «Очень круто выглядите», «Шорты — ваша вещь», «Блондинка на миллион», — прокомментировали пост подписчики.