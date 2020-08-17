«Какая красота невероятная»: Лобода в серебристом купальнике подразнила подписчиков бедрами

Светлана Лобода не скрывает, что много работает, чтобы сохранять хорошую форму. 37-летняя певица обладает точеной фигурой при том, что уже дважды стал мамой. У нее подрастает дочка Евангелина и еще одна наследница Тильда. Артистка при любой возможности занимается спортом, во время гастролей и в отпуске. После карантина она успела провести время на Миконосе, а в августе прилетела в Турцию, где с размахом отпраздновала день рождения ее сестра.

После роскошной вечеринки Лобода задержалась на курорте. Она успела поделиться кадрами с подросшими дочками и показать несколько стильных луков. А так как лето еще не закончилось, то певица продолжает дразнить фанатов своими формами. Так на новых фото Светлана предстала в серебристом присборенном купальнике с глубоким декольте. Она позировала возле бассейна с красивым видом на побережье. Певица блеснула точеной талией, красивой грудью и бесконечными ногами.

«Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой… а он, мятежный, просит бури, как-будто в бурях есть покой!М.Ю. Лермонтов», — написала звезда.

Поклонники одарили Лободу комплиментами. Многие отметили, что не видели столь совершенной фигуры. «Как жарко», «Какая красота невероятная и стих идеально подходит», «Вот это ноги», «Какая красота невероятная», «Светлана Сергеевна, да вы просто убиваете свою аудиторию», «Очень горячо», «Массивные бедра и такая аккуратная грудь — шик», «Фигура космос», — прокомментировали пост подписчики.