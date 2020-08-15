«Роскошная»: Пелагея в белоснежном платье-футляре с пышными рукавами появилась на съемках

Пелагея не скрывает, что переживает развод с Иваном Телегиным. Они расстались после трех лет отношений. Певица больше не живет с хоккеистом, поэтому карантин провела лишь с дочкой Таисией. Бракоразводный процесс затянулся, но это не мешает артистке продолжать работать и появляться на публике. В начале августа она приехала в Крым. Там девушка успевает отдыхать, а также участвовать в судействе Высшей Лиги КВН.

Недавно Пелагея поделилась снимками, на которых предстала в топе и длинной юбке с кружевом. Певица наслаждалась морской прогулкой. А вот в кресле члена жюри она уже отметилась в кокетливой блузке на завязках и длинной полосатой юбке. Однако для очередного дня съемок девушка припасла сногсшибательный вечерний лук. На новых фото, которые сделала фотограф отеля Mriya Resorts & SPA Яна Зверева, Пелагея предстала в белоснежном платье-футляре с очень пышными рукавами, котореы в тренде в этом сезоне.

Алая, помада, пышные локоны и ботильоны на шнуровке карамельного цвета дополнили образ в стиле актрисы Мэрилин Монро. Поклонники сочли, что артистке безумно идет такой наряд и прическа.

Восхитились певицей даже коллеги.«Невероятно красивая, Поля», — написала Виктория Дайнеко. «Роскошная», — присоединилась Хибла Герзмава. «Просто вылитая Мэрилин Монро… хотя нет, лучше и гораздо красивее», «Красивая фигура, очаровательный взгляд, блестящий ум, солнечная улыбка — и это все ты!», «Боже, вы шикарны. Как вам идет такой образ, фантастика», Восхитительна! Королева! Шикарнейшая женщина! Обожаю!» — прокомментировали пост подписчики.