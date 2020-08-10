«Всю себя отдает»: Пелагея показала, как дочка в джинсовой куртке эмоционально поет

В соцсети певица опубликовала трогательные видео с наследницей. Восхитилась малышкой даже Хибла Герзмава, которая разглядела в ней талант.

Пелагея переживает развод с Иваном Телегиным. Она рассталась с хоккеистом в начале года. По словам певицы, они не жили вместе на тот момент уже полгода. Супруги решили не устраивать ссор, но при этом их бракоразводный процесс затянулся, так как артистка требует алименты от спортсмена. При этом она сама лишь за один концерт порой зарабатывает больше миллиона рублей. По слухам, алименты звезда планирует переводить на банковский счет своей дочери.

Их дочке с Телегиным, Таисии, уже три года. Если раньше певица прятала девочку от посторонних глаз, то теперь показывает, как растет малышка. У крохи любовь к музыке. Во время карантина она пела с мамой, когда мыла руки. Также девочка очень любит мультфильм «Щенячий патруль». Не удивительно, что в доме артистки живет пес породы хаски. А накануне Пелагея опубликовала трогательные видео. Она показала, как ее наследница любит петь и танцевать.

На первых кадрах Таисия в серых брюках и джинсовой куртке стоит на лужайке. Она эмоционально пела трек из «Бременских музыкантов» — «Ох рано встает охрана». Девочка топала ножкой и махала руками, чем рассмешила маму. На другом ролике дочка артистки уже в мини-платье в цветочек танцевала у зеркала и пела: «Трудно землю рыть лопатой. Нам поможет экскаватор».

«Не только лишь песнями, но и креативной хореографией, и конечно, дикцией. Тася очень ответственная, всю себя отдает», — гласит подпись к посту.

Восхитилась наследницей звезды даже оперная дива Хибла Герзмава. «Вот голосина-то! Наша!» — заявила она. «Только у такой талантливой мамочки может быть такой талантливый ребенок», «Вот это голос! Будущая звезда!», «Мы и не сомневаемся в серьезности и ответственности Таси», «Мамина замена растет», «Какая она эмоциональная!», «Какая она артистичная, смелая», — прокомментировали пост подписчики.