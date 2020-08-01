«Возвращаемся к нормальной жизни!»: Пелагея блеснула фигурой в белоснежном платье-бюстье

В начале 2020 года Пелагея объявила о расставании с Иваном Телегиным. С хоккеистом она прожила почти четыре года. Но даже рождение дочери Таисии не укрепило их брак. О разводе артистка предпочитает не говорить, По данным СМИ, она планирует получать внушительные алименты, которые будет переводить на счет наследницы, чтобы к совершеннолетию там скопилась сумма, позволившая Таисии хорошо жить.

Каран Пелагея пережила вместе с дочкой. Изредка в соцсетях появлялись трогательные семейные кадры. Впервые она предстала на публике после отмены самоизоляции 12 июня Красной Площади в рамках концерта «Мы вместе». Тогда многие отметили, что певица похорошела. А теперь певица решилась на смелое преображение. На новых фото, сделанных в салоне красоты, девушка предстала в белоснежном платье-бюстье и жакете в тон. Наряд подчеркнул пышный бюст и талию знаменитости.

Более того, Пелагея подровняла локоны и обновила челку, которую выстригла не так давно. Макияж с акцентом на губы и маникюр завершили ее образ.

«Возвращаемся к нормальной жизни!» — написала звезда.

Поклонники признались, что едва узнали 34-летнюю певицу. Многие отметили, что она преобразилась после развода. «Красивая», — отметила Юлия Волкова. С ней согласились и фанаты. «Полечка, вы такая красотка. Просто божественна», «Боже мой, я в восторге», «Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас», «Нет слов. Невероятная красавица», «Ой, вы как невеста! Красивая», «Я вас не узнала даже», «Не узнать, вот это преображение», — прокомментировали пост подписчики.