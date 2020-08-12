Невозможно красивая: Пелагея в объемном топе на завязках и юбке макси предстала на съемках КВН

34-летняя певица приехала на российский курорт, не только для отдыха, но и по работе. Поклонники были очарованы ее летним образом.

Пелагея не скрывает, что этот год для нее стал не простым. Она рассталась с мужем Иваном Телегиным после трех лет отношений. Теперь певица борется за алименты в суде. При этом она старается вести прежний образ жизни: участвует в разных проектах, выступает с концертами и посвящает все выходные дочке Таисии. В начале этого года артистка также стала членом жюри в КВН, что обрадовало ее поклонников. И на днях она как раз приехала в Крым, чтобы принять участие в судействе Высшей Лиги КВН.

Так как на курорте стоит хорошая погода, Пелагея не упустила возможности отдохнуть и устроить фотосессию. Девушка привезла с собой несколько женственных нарядов. Обычно артистка предстает перед поклонниками в платьях в народном стиле. На этот раз она отметилась в черном шифоновом наряде по фигуре. Позже певица прокатилась на яхте, выбрав топ с кружевом и юбку в тон. А на съемках КВН девушка появилась в эффектном летнем образе.

34-летняя Пелагея подчеркнула фигуру объемным топом на завязках с рюшами и юбкой макси в полоску. Не так давно певица обновила прическу. Теперь она носит локоны по плечи и рваную челку. Артистку в Крыму запечатлела фотограф отеля Mriya Resorts & SPA Яна Зверева. Ей удалось сделать красочные кадры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили комплиментами ее красоту и наряд. «Как же вы прекрасно выглядите», «Невероятно красивая! Нет слов!», «Сногсшибательная красота», «Роскошные наряды! Это все мама шьет?», «Всем на загляденье», «Русская красавица», «Очаровательна и бесподобна!», «Как вам идет эта челка», — прокомментировали пост подписчики.