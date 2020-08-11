Акцент на талию и бедра: Ани Лорак на отдыхе в Греции сделала ставку на облегающий сарафан

Ани Лорак вместе с девятилетней дочкой Софией проводит свои августовские каникулы в Греции. Отправившись на прогулку по городу, украинская исполнительница сделала ставку на облегающий белый сарафан. Ко всему прочему, певица поддержала моду на total white look. Экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отдала предпочтение силуэтному наряду, подчеркнув тем самым талию и бедра. Летний образ артистки дополнили полупрозрачные босоножки-сабо. Локоны Ани разделила на прямой пробор. Певица зачесала волосы на затылке, собрав их в тугой пучок.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб певицы. Историк моды напомнил, что у Ани было непростое детство. Ведь свои юные годы будущая поп-дива провела в интернате. Достичь больших успех на сцене, как считает соведущий Эвелины Хромченко, артистке удалось только благодаря собственному таланту, харизме, обаянию и трудолюбию. Все эти качества и вывели певицу в ранг первостепенных звезд отечественного шоу-бизнеса, уточнил искусствовед.

Оценивая стиль Ани Лорак, историк моды подметил, что бывшая жена турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в отличие от других украинских звезд, таких как: Елка, Настя Каменских, Светлана Лобода и Вера Брежнева — одевается вполне скромно и сдержано, не позволяя себе ничего вульгарного или излишне провокационного.