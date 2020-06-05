«Годы ее не берут»: Васильев не смог найти модных ошибок в гардеробе Дапкунайте

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что литовская актриса отдает предпочтение сдержанным образам и лаконичному крою.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 57-летней Ингеборги Дапкунайте. Так, историк моды уточнил, что с именитой литовской актрисой он знаком лично.

Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что несмотря на свои корни, Ингеборга прекрасно говорит по-русски, а ее очаровательный акцент стал настоящей изюминкой. Говоря о карьере знаменитости, Васильев напомнил, что Дапкунайте удалось занять свою нишу в российском кинематографе. Кроме того, искусствовед подметил, что наши поклонники любят литовскую актрису не меньше, чем ее фанаты на родине.

По словам историка моды, главным качеством Игнеборги можно назвать умение поддерживать форму — так, за последние годы она не поправилась ни на грамм, всегда остается стройной и подтянутой.

«Я рад, что годы ее не берут, она выглядит молодо и привлекательно», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что в свои 57 лет литовская актриса одевается достаточно сдержано. Ингеборга отдает предпочтение такому стилю, как минимализм. Главная фишка в гардеробе Дапкунайте: лаконичный крой, строгие силуэты, приглушенные тона и минимум декора. Ко всему прочему, знаменитость старается не использовать броские украшения или вычурные драгоценности.

Артистка отдает предпочтение брендовым вещам и монохромному стилю — благодаря чему всегда выглядит женственно и утонченно. По словам Васильева, он не смог придраться к модным образам Ингеборги. Дав понять, что гардероб Дапкунайте вполне соответствует ее возрасту и положению.