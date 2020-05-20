«Не могу назвать оригинальным»: имидж-стилист оценила молодежный лук Ани Лорак

Имидж-стилист Ольга Трофимова не стала скрывать, что в свои 41 год Ани Лорак может дать фору и более юным артисткам на небосклоне отечественного шоу-бизнеса. Для этого у экс-возлюбленной турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу есть все: красивый тембр голоса и харизма. Кроме того, как говорит эксперт портала Teleprogramma.pro, певица может похвастаться роскошными внешними данными. На одном из свежих «карантинных» снимков исполнительница предстала в трендовой рубашке из денима. Свой молодежный лук артистка дополнила облегающими фигуру джинсами скинни с рваной линией отреза.

«Тут мы видим дерзкий городской стиль — очень популярный среди юных девушек. Ани примерила модные укороченные джинсы с рваной линией отреза в черном цвете. Наша героиня отдала предпочтение облегающему фасону, подчеркнув тем самым стройные ножки. Таким образом, основной акцент был направлен на демонстрацию роскошной фигуры», — уточнила Трофимова.

Несмотря на то что экс-возлюбленная Мурата Налчаджиоглу оделась в соответствии с модными тенденциями, ее лук едва ли можно назвать оригинальным. В таких же джинсах и рубашке могла бы появиться любая девушка с хорошей фигурой и миловидной внешностью. При всем при этом, стилист не смогла не похвалить Ани за то, что она умело и грамотно подчеркивает достоинства своей фигуры.

«К джинсам она подобрала рубашку из денима в абсолютно свежем ярком синем цвете. Получился мега-популярный молодежный лук. Не могу назвать этот образ оригинальным. При это Ани умело подчеркивает то, что у нее есть и делает это очень грамотно. Молодец», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.