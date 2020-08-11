Леди на спорте: Загитова в удлиненной толстовке и трендовых велосипедках отправилась на прогулку

Алексей Ягудин не оставил без внимания свежие летние снимки подопечной Этери Тутберидзе. Супруг Татьяны Тотьмяниной отметился в комментариях под свежим постом 18-летней олимпийской чемпионки, задавшись вопросом: почему фигуристка скрыла от фанатов, в каком именно парке она гуляет. Спортсмен с юмором отреагировал на фото Алины Загитовой, назвав ее пост «очень информационным». Имея в виду обратное, что ему как раз-таки не хватило информативности. Экс-подопечный Татьяны Тарасовой дал понять, что из свежей публикации фигуристки в Instagram он не смог понять, ни где она находится, ни в каком месте гуляет.

«Очень информационно!! Алина, что за парк?!» — обратился Ягудин к олимпийской чемпионке.

Вот только сама Алина на вопросы мужа Татьяны Тотьмяниной пока не отреагировала. Примечательно, что на прогулку Загитова отправилась в удлиненной толстовке и трендовых велосипедках, отдав предпочтение спортивной стилистике. Летний аутфит фигуристки дополнили белые кроссовки на шнуровке и бейсболка.

Ранее в одном из своих интервью Алина призналась, что ей нравится чувствовать себя красивой на льду. Поэтому она с особым вниманием относится к тому, что касается ее макияжа. Фигуристка подметила, что именно Этери Георгиевна научила ее продумывать весь свой образ до конца. Чемпионка уверена, что на прокат нужно выходить полностью уверенной в своих силах. И не только в техническом плане. Важно чувствовать, что твой наряд и макияж — все на высоте.