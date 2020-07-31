«Вот на этом мы с ней и расстались»: Тутберидзе объяснила нежелание работать с Косторной

Тутберидзе на личной страничке в Instagram во всеуслышание объявила о том, что она больше не будет тренировать 16-летнюю Алену Косторную. Титулованная фигуристка, ставшая чемпионкой Европы в 2020 году, победительницей финала Гран-при в 2019-м, серебряным призером 2020-го и двукратным бронзовым призером чемпионата России (2018, 2019 года), покинула группу Этери Георгиевны. Пока не известно, нашла ли спортсменка себе нового наставника или пока еще находится в поисках.

Ранее сообщалось, что от Тутберидзе ушла и «русская ракета» Александра Трусова. Она будет тренироваться под началом Евгения Плющенко. Ко всему прочему, о приостановке спортивной карьеры объявила 18-летняя Алина Загитова.

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Алена Косторная и Александра Трусова входили в «золотую тройку» фигуристок Этери Георгиевны. Девочки вместе занималась на одном катке, ездили на соревнования и занимали лидирующие позиции в турнирных таблицах. Теперь под крылом Тутберидзе из трех спортсменок осталась только Анна Щербакова.

Экс-наставница Алены Косторной объяснила свое нежелание сотрудничать с чемпионкой. По словам Этери, к ним приходят милые, добрые дети с открытым взглядом и желающие добиться больших высот, доказать себе и другим, что они способны на многое. Однако по прошествии времени, продуктивной работы и получения колоссальных результатов что-то меняется. Тутберидзе подметила, что у нее создается ощущение, что внешний мир влияет на ее милых и добрых детей. И у них с годами появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы.

Наставница Загитовой припомнила, что когда-то и Евгения Медведева не хотела кататься с Алиной. А сейчас, как говорит Тутберидзе, схожие требования они стали получать от Косторной. Она выдвинула целый список девочек нон грата.

«Вот на этом мы с ней и расстались», — пояснила Этери Георгиевна, дав понять, что ее тренерский штаб не намерен менять систему подготовки.

Тутберидзе не сомневается, что среди ее учеников есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям спортсмены.