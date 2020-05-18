Воздушные шарики и корзина цветов: Загитова отметила 18-летие за городом на даче

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отпраздновала свое совершеннолетие 18 мая. На личной страничке в Instagram подопечная Этери Тутберидзе поделилась отчетным снимком. Свой день рождения олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее отметила за городом на даче. Не секрет для многих, что спортсменка всюду появляется со своим питомцем породы акита-ину по кличке Масару. Песик стал верным спутником титулованной хозяйки. Так и на праздничном фото Алина позировала со своим любимцем.

Перед объективом фотокамере Загитова предстала в саду под тентом. Близкие фигуристки порадовали чемпионку воздушными шарами в виде звезд и сердечек. Не обошлось и без цветов. Имениннице подарили целую корзину с герберами и букет с кустовыми розами.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью Кириллу Клейменову для информационной программы «Время» на Первом канале подопечная Этери Тутберидзе сообщила о приостановке спортивной карьеры. Позже Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что в будущем Алина Загитова вряд ли сможет выступать на прежнем уровне и скорее всего окажется за бортом олимпийской сборной.

При этом заслуженный тренер СССР уточнила, что фигуристка прекрасно смотрится на льду и нашла свое место в шоу-бизнесе. Этой зимой спортсменка дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».