«Очень удобный транспорт»: Ягудин с дочками прокатился по поселку на детском розовом велосипеде

В свои 40 лет Алексей Ягудин с большим трепетом относится к семье. В браке с Татьяной Тотьмяниной у олимпийского чемпиона появилось двое детей. Первенец пары — дочь Елизавета — родилась в ноябре 2009 года. Прошлой осенью девочке исполнилось десять лет. Спустя шест лет после первых родов, возлюбленная фигуриста вновь оказалась в интересном положении. В октябре 2015 года супруги обзавелись еще одной наследницей — крошкой Мишель. Примечательно, что Ягудин официально оформил союз с Татьяной только четыре года назад.

Бывший подопечный Татьяны Анатольевны не придавал никакого значения штампу в паспорте. Дочери стали для спортсмена его главной гордостью. Фигурист много времени проводит с близкими, а в условиях самоизоляции Ягудин стал чаще делиться свежими кадрами с Лизой и Мишель.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девочки устраивали для именитого отца салон красоты на дому. Наследницы Алексея сделали спортсмену маникюр. Однако вместо лака для ногтей дочери Татьяны воспользовались акварельными красками. Сам Ягудин без каких-либо возражений отнесся к задумке Елизаветы и Мишель, выступив в роли их первой модели для мастер-класса. Позже фигурист признался, что ожидал только одного — когда же ему сделают массаж.

Помимо бьюти-процедур на дому, спортсмен вместе с дочерьми заинтересовался велопробегами. Так Алексей раздобыл для себя детский розовый велосипед, составив компанию своим девчонкам на прогулке. Ягудин с трудом крутил педали, усевшись на четырехколесный транспорт. Позже в Instagram олимпийский чемпион поделился шутливым видеороликом.