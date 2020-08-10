«Подчеркнув щиколотки»: Татьяна Брухунова выбрала объемное черное платье для выхода в свет

Татьяна Брухунова стала известна, когда Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Тогда юмористу сразу приписали роман с молодой помощницей. Теперь артист уже не скрывает своего романа, хоть и предпочитает не говорить о личной жизни. По данными СМИ, в конце 2019 года они стали мужем и женой. Часто Татьяна сопровождает юмориста на светских раутах и съемках. Также они вместе проводят отпуска.

Поклонники следят за Брухуновой. Многим нравится ее необычный стиль в одежде. Девушка предпочитает носить ретрообразы, а также женственные наряд с рюшами или нежным принтом. К слову, помощница Петросяна не жалеет денег ни на наряд, ни на аксессуары. Недавно она купила сумку Prada, которая стоит 105 тысяч рублей. А теперь избранница артиста вышла в свет с новой сумкой Raden, которая сразу привлекла внимание поклонников.

Она создала монохромный лук. Девушка облачилась в черное платье оверсайз с пышными рукавами. Наряд дополнили солнцезащитные очки, мюли и тонкая цепочка.

«На мне объемное платье облачко! Как только за окном станет немного свежее — выгуляю свое космическое совершенство», — на днях хвасталась Брухунова. «Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук: кисти», — отметила она.

Татьяна сделала маникюр и направилась на работу. А ближе к вечеру помощница Петросяна успела посидеть в ресторане. Поклонники восхитились ее аутфитом. «Очень стильно выглядите», «Стильно, как всегда. Очень приятно смотреть», «Фасон платья прелестный», «Татьяна! Образ очень красивый! Понравилась ваша сумочка, очень люблю такую форму», «Вам очень идет черный цвет», — прокомментировали пост подписчики. К слову, платья свободного кроя стали особенно популярны. В них успели отметиться: Равшана Куркова, Анна Нетребко, Лера Кудрявцева и другие звезды.