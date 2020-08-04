Брухунова в комплекте пижамного стиля и топе со смайликом вызвала неоднозначные впечатления у стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова пояснила, что ее смущает присутствующая в образе разрозненность.

31-летняя пятая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, накануне прогулялась со знаменитым мужем по одному из парков Москвы. Пара встретила на пруду черного лебедя, пофотографировалась с ним, а также угостилась мороженым.

Для выхода в свет модница Брухунова на этот раз выбрала комплект в любимом пижамном стиле с растительным принтом. Девушка присела на камень, чтобы запечатлеться на фоне зелени в ярких лучах солнца. В руках жены Петросяна красовалась бежевая сумочка. Выбранный аутфит мы попросили прокомментировать стилиста Анастасию Пахолкову.

«Татьяна Брухунова в комплекте, отдаленно напоминающем пижамный, и топе со смайликом вызвала неоднозначные впечатления. Да, сочетаемо с колористической точки зрения, но в остальном присутствует разрозненность. Открытый участок тела в зоне декольте здесь бы не помешал, поэтому уместнее бы смотрелся аналогичный топ, но с V-образным вырезом. Такая, казалось бы, мелочь способна сотворить чудеса визуального восприятия, благодаря которому окружающие сочли бы обладательницу данного комплекта весьма статной, нежели приземистой. Не могу не отметить, что зачастую Татьяна использует в образах сумки отечественных брендов, как, например, в этом случае аутфит дополнен кожаной красоткой ручной работы от бренда Gruzdeva studio. Плюсую ей за поддержку российских производителей», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.