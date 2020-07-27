«Прелесть какая!»: Нетребко в плетеной шляпе и платье свободного кроя прогулялась по Флоренции

Оперная дива на несколько часов приехала в итальянский город и успела нарваться на приключения.

Анна Нетребко во время карантина переживала, что не скоро вернется на сцену. Однако уже в июне она смогла дать первый концерт. Артистка стала вновь много путешествовать с семьей и даже отдохнула в Турции. В разгар лета артистка предстала в Неаполе. Там она с мужем Юсифом Эйвазовым смогла не только выступить в центре города, но и отдохнуть. Девушка много гуляла, каталась на яхте возле Капри.

А 27 июля Анна не удержалась и совершила еще одну поездку. «А не ломануть ли нам во Флоренцию?» — спросила она. Но вопрос был риторическим, так как артистка уже мчалась на поезде в итальянский город. Для прогулки по старинным улочкам она облачилась в платье свободного кроя на тонких бретельках. Образ дополнила трендовая соломенная шляпа, сумка в таком же стиле и шлепки. Нетребко сделала кокетливые два пучка, а вот от макияжа почти отказалась, слегка подведя глаза.

Для поклонников оперная дива провела несколько репортажей. Она показала исторические места и ряды лавочек, где местные жители продают старинные украшения и золото. Также звезда осмотрела храмы и другие архитектурные красоты.

«Я вернусь сюда в следующем году для дебюта в Вердиевском Реквиеме», — заявила артистка.

Не только фанаты, но и коллеги оценила образ Анны. «Прелесть какая!» — восхитилась Хибла Герзмава. «Безумная красота Анны в окружении такой же красоты города», «Анна, мне так нравятся ваши фото и видео, и вы просто очаровательны на них», — стали писать подписчики. К слову, оперная дива нарвалась на приключения. Когда они с другом сели на транспорт для туристов, то им попался неопытный водитель.