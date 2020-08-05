Девочка-лето: Брухунова выбрала платье свободного кроя и косынку для посещения усадьбы Чехова

Помощница Евгения Петросяна провела день в Мелихово. Она решила своими глазами увидеть, как жил русский писатель. При этом девушка облачилась в необычный наряд.

Татьяна Брухунова уже давно является помощницей Евгения Петросяна. На девушку свалилась слава, когда юморист развелся со своей супругой Еленой Степаненко. Тогда появились слухи, что у артиста роман с молодой помощницей, а теперь они уже не скрывают своих отношений, хоть и не публикуют совместных фото. По данным СМИ, влюбленные поженились в 2019 году. Поклонники с интересом следят за жизнью девушки.

Брухунова не жалеет денег на наряды. В ее гардеробной этим летом появилось несколько новых сумок Prada, Dior, Bottega Veneta. Помощнице Петросяна нравится ретро стиль. При этом она следит за трендами. Не раз девушку подвергали критике, а ее стиль называли «бабушкиным». Сама Татьяна не скрывает, что у нее леопардовых лосин, но свой вкус ей нравится. Так, накануне она посетила ресторан вместе с Евгением Вагановичем. Она была облачена в белое платье оверсайз в крупную клетку. Выглядела девушка по-летнему.

А на следующий день Брухунова устроила себе культурно-познавательную экскурсию. Она приехала в Мелихово и посетила усадьбу русского писателя Антона Павловича Чехова. Избранница Петросяна осмотрела участок и комнату, где спал и создавал свои произведения писатель. Для такого случая девушка выбрала колоритный образ. Она предстала в хлопковом платье с большом воротником и клеткой «виши». Наряд лимонного цвета звезда дополнила платком, кожаными шлепками и причудливыми солнцезащитными очками с алой оправой.

Поклонники вновь разделились на два лагеря. Одним понравился ее образ, а другие подвергли его критике. «Девушка-лето», «Барышня-крестьянка», «Прекрасный образ, сказочный. Погода клевая у вас стоит, все летние вещи можно выгулять», «Милое платье, настолько необычное, что злые языки уже налетели», «Бабулечка», «Чудесный вариант виши! Вам очень идет», «Если убрать очки, сумочку, то настоящая Чеховская дама», — прокомментировали пост подписчики.