«Полностью в трендах»: Лопырева в модных рваных джинсах отметилась в частном самолете

Виктория Лопырева прославилась, когда получила титул «Мисс России». Теперь она является моделью, телеведущей и послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Долгое время девушке не везло в личной жизни. Но вот уже почти год она счастлива в браке с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого родила сына Марка Лео. После родов девушка не только быстро вернулась в форму, но и сразу возобновила путешествия.

Так, карантин Лопырева провела в Дубае. Часть отдыха ей пришлось провести в апартаментах, изредка выходя лишь для того, чтобы сходить в гости к соседям. А потом она стала загорать на пляже и купаться, когда меры безопасности были ослаблены. Успела девушка побывать и в Турции, где отметила день рождения, а на днях Виктория приехала во Владивосток, где смогла отдохнуть на природе и увидеться с друзьями.

Однако задерживаться в российском городе она не стала. Накануне девушка запечатлелась у частного самолета, на котором отправилась в очередное путешествие. Лопырева облачилась в рваные джинсы, яркую майку и удобные кроссовки неонового цвета. Наряд подчеркнул загар и красивую фигуру звезды. Многие поклонники восхитились красотой 37-летней артистки. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Если рассматривать фэшн-стрит, то она полностью в трендах. Это очень драные джинсы, майка и кроссовки. Если разбирать тенденции, то эти вещи не очень относятся к тенденциозным историям, но для повседневного ношения, чтобы быть современной, молодежной и стильной, то эти элементы гардероба подходят очень даже. Разберем по цветам. Голубые джинсы сейчас более актуальны, чем классический темно-синий и варенки. Цвет майкой тоже в тренде — морковный, коралловый. А вот к высокой моде это мало имеет отношения», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».