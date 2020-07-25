«Все еще любит жену»: Лопырева рассказала, как пережила карантин в Дубае с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева еще в феврале уехала из Москвы с Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Она организовала фестиваль «Матрешка» в Дубае. Девушка решила там задержаться и пережить карантин. Модель делилась снимками, на которых позировала с годовалым малышом. Она почти не покидала апартаменты, готовила разные блюда и занималась спортом. В мае, когда режим ограничения ослаб, она стала гулять и загорать на пляже.

больше по теме Игорь Булатов запечатлел, как Лопырева в леопардовой пижаме играет с подросшим сыном Модель после карантина улетела в Турцию вместе с семьей.

В новом интервью Виктория рассказала, как пережила карантин. По словам модели, они вкусили все прелести режима самоизоляции. На улицах города патрулировали полицейские, которые следили за тем, чтобы люди не гуляли. Модель нашла способ, чтобы не заскучать. Она познакомилась с соседями, они стали ходить друг к другу в гости. Лопырева заверила, что страха у них не было.

«Муж справился (с карантином) на отлично. Показал себя как морально устойчивого, стабильного человека, который все еще любит жену и отлично справляется со всеми обязанностями. И я тоже! Вспомнила, как готовить, например. И вспомнила, что умею это делать довольно успешно», — поделилась блондинка.

Она добавила, что за время карантина у нее изменилось сознание. Девушка поняла, что не обязательно всегда куда-то спешить. Виктории даже понравилось сидеть дома. Пока о возвращении в Москву она не думает. 10 июля модель с семьей сменила дислокацию. Теперь она публикует фото из Турции, где не так жарко, как в пустынном Дубае летом. Также Лопырева призналась, что все еще ранима и близко к сердцу принимает слова хейтеров. Она призналась, что почти всю жизнь пытается доказать, что не обделена умом, хоть и родилась красивой. Модель заверила, что Бог ее не обделил серым веществом, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что во время беременности Виктория скрывала своего возлюбленного. Когда выяснилось, что у нее роман с Булатовым, то многие ее стали критиковать, так как мужчина был мужем ее подруги Таты Карапетян. Но модель заверила, что не дружила с бизнесвумен, а сам Игоря объяснил, что уже развелся с супругой. А зимой 2019 года пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, когда их сыну уже было несколько месяцев.