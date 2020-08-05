«Мой единственный и неповторимый»: Лопырева запечатлела подросшего сына в рубашке и шортах

Виктория Лопырева любит путешествовать. Своего сына Марка Лео она родила в Майами. По словам девушки, находиться в Москве зимой и носить несколько слоев одежды ей не нравилось, поэтому она последовала примеру Нюши и уехала. После родов модель продолжила путешествовать. Лишь изредка она приезжает на родину, чтобы навестить родных. Своего возлюбленного Игоря Булатова блондинка скрывала, пока их не подловили папарацци. В 2019 году они расписались в ЗАГСе, а вот свадьбу отложили до лучших времен.

Лопырева весь карантин провела в Дубае. Лишь к своему дню рождения она прилетела в Турцию на частном самолете. Муж устроил ей сюрприз, организовав уютный вечер в ресторане. Обычно она проводит время на пляже и играет с подрастающим наследником. Неожиданно в августе модель приехала во Владивосток. Она предалась релаксу. Девушка то ходит на массаж, то сидит у костра с друзьями.

А 5 августа Виктория опубликовала фото подросшего сына, которое было сделано в Турции. В кадре мальчик предстал в белой рубашке с круглым воротником и синих шортах с карманами. Мама сделала ему стильную прическу с небольшим эрокезом. Модель решила поздравить наследника с тем, что ему уже 18 месяцев.

«Я не могу поверить, что испекла это… полтора года ты делаешь нас такими счастливыми… как же нам так повезло? Мой единственный и неповторимый Марк Лео», — написала звезда.

Поклонники восхитились юным модником. «Чудесный, поздравляю», — отметила Алика Смехова. «Необыкновенный ребенок! И не только потому, что он мой внук! Этот мальчик, я уверена, родился с особой миссией, с днем рождения, наш любимый Марк Лео!» — присоединилась Ирина, мама Лопыревой. «С такими генами», — ответила ей модель.